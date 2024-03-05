Китай определил задачи экономического развития на 2024 год

Темпы роста экономики КНР в 2024 году составят около 5 процентов. Этот плановый показатель закреплен в докладе о работе правительства, озвученном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - высшего органа государственной и законодательной власти КНР, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Учитывая, что по итогам минувшего года ВВП КНР достиг 126 триллионов юаней, легко подсчитать: страна намерена в нынешнем году нарастить свой ВВП еще как минимум на 6,3 триллиона юаней, его объем превысит психологически важный порог в 130 триллионов.

Экономисты считают, что правительство "поскромничало" с плановым показателем, который будет превышен, как это произошло в минувшем году. В 2023 году при плане примерно в 5 процентов национальная экономика выросла на 5,2 процента. В году нынешнем рост ВВП способен достичь 5,3-5,4 процента, уверен член ВСНП от провинции Ляонин Юй Мяоцзе.

Уверенность в этом внушают и плановые показатели роста, представленные регионами до открытия сессии ВСНП. Так, из 26 крупнейших городов Китая, которые обеспечивают 40 процентов национального ВВП, лишь один опустил плановый показатель роста ниже планки в 5 процентов. Десять городов определили их на уровне 6 процентов и выше. Рекордсменом стал административный центр провинции Хэнань город Чжэнчжоу, который намерен увеличить свой ВВП на 7 процентов в нынешнем году. Самую высокую среди всех регионов планку роста на 2024-й поставила провинция Хайнань - 8 процентов.

Ставка в экономическом развитии в нынешнем году будет сделана на развитие инвестиций и внутреннего потребления. Это было вполне ожидаемо: еще в декабре на Центральном совещании по экономической работе была подчеркнута необходимость "эффективной корреляции между инвестициями и ростом потребления". Расчет прост: наращивание инвестиций будет означать новые рабочие места и рост доходов населения, что повлечет за собой повышение потребительской активности.

При этом в развитии инвестиционной деятельности государство берет инициативу на себя. Как пояснял ранее председатель КНР Си Цзиньпин, "ожидания частных инвесторов ныне невелики, поэтому ведущую роль должно играть государство".

В нынешнем году на инвестиции из центрального бюджета будет выделено 700 миллиардов юаней. На 100 миллиардов юаней по сравнению с 2023-м - до 3,9 триллиона юаней - повышена квота эмиссии целевых облигаций госзайма для правительств на местах. Главное - введен новый механизм поддержки инвестиций. Это эмиссия сверхдолгосрочных спецоблигаций госзайма на осуществление стратегических проектов. В этом году таких облигаций будет выпущено на триллион юаней. Эмиссии продолжатся и в последующие годы, отмечено в докладе правительства.

Самой сложной задачей, несомненно, станет обеспечение развития внутреннего потребления. В 2023-м оно продемонстрировало заметный "посткоронакризисный отскок": розница взлетела на 7,2 процента, а вклад конечного потребления в национальный рост достиг 82,5 процента. Однако в 2024-м, по прогнозу сотрудника Китайского института макроэкономики Тянь Юня, темпы роста розницы замедлятся до 5 процентов, конечное потребление обеспечит только половину национального экономического роста. Проблема недостаточного внутреннего спроса прямо обозначена в докладе правительства.

Действительно, соотношение объемов розницы к национальному ВВП в Китае сегодня составляет лишь около 37 процентов.

"Это крайне низкий показатель для страны, не находящейся в состоянии войны", - констатировал не так давно в интервью экономическому изданию "Цайсинь" экс-глава американского Минфина Лоуренс Саммерс.

Ставка сбережений в КНР сегодня достигает 40 процентов от располагаемого дохода - это тоже невероятно высокий показатель.

Попытки "вскрыть кубышки" китайского потребителя пока не отличаются высокой эффективностью. Все дело в изменившейся психологии граждан, падении их уверенности в завтрашнем дне, считают эксперты. Так, авторитетный китайский экономист Чэнь Лун пишет: "Мы заинтригованы контрастом между сохраняющимся ростом располагаемых доходов населения (6,1 процента в 2023-м. - прим. "РГ") с одной стороны и одновременным падением уверенности в завтрашнем дне - с другой. Некогда уверенный в лучшем будущем, в постоянном увеличении своих доходов китайский потребитель изменился до неузнаваемости. По результатам исследования консалтинговой компании BСG, 67 процентов китайского среднего класса в ближайшие 12 месяцев намерены либо оставить неизменными, либо сократить свои расходы".

Чтобы излечить "потребительскую хандру", Китай запустит годовую кампанию стимулирования потребления под лозунгом "Потребляй - и не беспокойся". Ее подробности в докладе правительства не приводятся, однако можно с уверенностью говорить: мы узнаем о них в ближайшее время. Среди возможных мер - проведение череды эмиссий потребительских ваучеров, предоставляющих скидки в 15-20 процентов на товары общего потребления. Высока вероятность наращивания кредитования потребления. Китай уже предпринимает меры в этом направлении.