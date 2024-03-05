$91.35+0.0299.11+0.38
Почта

В России вдвое замедлился рост налоговых сборов

В 2023 году налоговые сборы в консолидированный бюджет России выросли в годовом выражении на 7,7 процента, до 36,2 триллиона рублей. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Аналитики отмечают, что рост поступлений немного превысил инфляцию, которая по итогам прошлого года составила 7,42 процента. Темпы роста поступлений замедлились год к году в два раза — в 2022 году налоговые сборы выросли почти на 18 процентов.

Эксперты связывают это с сокращением сырьевых налогов. Падение цен на газ и нефть на мировых рынках произошло одновременно с сокращением объема экспорта, отметил ведущий научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин в беседе с «Известиями».

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что снижение сырьевых сборов бюджет удалось компенсировать за счет налога на прибыль, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и НДС.

«Этому способствовали рост деловой активности, прежде всего в промышленности, а также высокий потребительский спрос», — сказала она.

Правительство РФ начало работу над повышением НДФЛ

Ранее стало известно, что в правительстве России начали прорабатывать повышение НДФЛ. Сейчас ставка НДФЛ находится на уровне в 13 процентов для граждан, чей доход составляет менее 5 миллионов рублей в год. Для тех, чьи доходы выше этой планки, ставка составляет 15 процентов. По сообщениям источников, власти намерены поднять НДФЛ, однако конкретные величины не называются.

Экономика
Видео
Елена Трубникова
РАНХиГС
Правительство РФ
13