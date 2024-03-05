Эксперты усомнились в возможности соблюдения запретов на торговлю с Россией

Опрошенные Евросоюза на торговлю с Россией по принципу No Russia. Такие ограничения были введены в рамках 12-го пакета санкций ЕС в декабре прошлого года.

В обновленном санкционном списке основными поставщиками на мировой рынок стали США и Германия. Специалисты считают, что соблюдение запретов зависит в первую очередь от механизма контроля за указаниями ЕС.

Доцент МГУ Магомет Яндиев отметил, что указания Брюсселя могут быть выполнены. Однако для этого сотрудникам американских и немецких посольств по всем миру придется обзванивать компании и приезжать с обысками к ним в офисы и на склады, чтобы убедиться в отсутствии поставок в Россию, что вряд ли возможно.