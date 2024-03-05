Курс биткоина установил исторический максимум

Курс биткоина (BTC) во вторник, 5 марта, превысил отметку $69 тыс. на бирже Binance и обновил исторический максимум, достигнутый в ноябре 2021 года, пишет РБК.

К 17:50 мск стоимость токена составила $68,4 тыс., увеличившись за 24 часа на 3,41%. Затем рост продолжился и в 18:04 мск курс превысил $69 тыс.

По данным портала, в последние недели криптовалюта подорожала на 60%, ее капитализация превысила $1,35 трлн, что также является рекордным показателем.

Эксперты пояснили, что резкий взлет биткоина обусловлен значительным притоком капитала в американские спотовые биржевые фонды (ETF) для биткоина, запущенные в январе. В частности инвесткомпании Blackrock и Fidelity Investments с 11 января вложили в биткоин около $8 млрд.

Криптоэксперт спрогнозировал скорый рост биткоина до $70 тысяч

Кроме того, на рост криптовалюты повлиял ряд других факторов, связанных с финансовой политикой США и текущей повесткой, заметили аналитики.