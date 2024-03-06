В России отметили рост инвестиционной активности женщин

Российские женщины все активнее используют инвестиционные инструменты для укрепления благосостояния своих семей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление старшего вице-президента, директора по внешним связям Промсвязьбанка (ПСБ) Веры Подгузовой на Всероссийском женском форуме.

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«Мы видим значительный рост финансовой грамотности и инвестиционной активности населения. Неуклонно растет и роль женщин в экономической деятельности. С помощью инструментов инвестирования женщины улучшают экономику семьи, обеспечивают финансовую свободу и при этом сохраняют время на ведение домашнего хозяйства и заботу о близких», — привела статистику Подгузова.

По ее словам, россиянки традиционно выбирают для инвестиций банковские вклады, недвижимость и драгоценные металлы — менее рискованные активы с конкретными целями вложений.

«Популярности инвестиций в недвижимость способствуют госпрограммы льгот и субсидий, которые повышают доступность жилья. Так, льготная семейная ипотека будет продлена до 2030 года — важный шаг в поддержке семей и инвестиций в детей», — отметила Подгузова.

Она напомнила, что 2024 год в России объявлен Годом семьи.