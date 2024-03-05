Пентагон сообщил о росте числа проходящих через Берингов пролив судов РФ

Минобороны США фиксирует значительное увеличение числа российских судов, проходящих через Берингов пролив, что в Пентагоне связывают с действием антироссийских санкций. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Питер Готье в ходе конференции, организованной американской некоммерческой организацией RAND (ее деятельность признана нежелательной на территории РФ).

По его словам, после начала специальной военной операции на Украине американские военные "стали свидетелями масштабного изменения российского судоходства".

"Вместо обычного движения против часовой стрелки, идущего через Северный морской путь на запад вокруг Европы, а затем в другие порты, из-за санкций теперь [маршрут] изменился, и [суда] движутся по часовой стрелке на восток, а затем вниз через Берингов пролив. И мы видим увеличение трафика [судов], проходящих через Берингов пролив", - заявил Готье.

Вице-адмирал также указал, что рост движения российских судов через Берингов пролив беспокоит США.

"Очевидно, это имеет потенциальные последствия с точки зрения безопасности, так как мы являемся пограничной страной с Россией", - утверждал Готье.

Он не уточнил, о каких последствиях может идти речь.