Цифровой рубль предложили использовать для международных расчетов

Россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями (ЦР) в магазинах, даже если нет интернета. Все расчеты будут происходить без комиссии, но положить ЦР в коммерческий банк под процент будет невозможно. Зато их можно будет дарить и завещать. В перспективе ЦР может стать удобным средством трансграничных расчетов, но для этого нужно, чтобы партнеры России приняли такие решения и создали инфраструктуру. Пока желающих сделать это нет, прозвучало на конференции в Банке России 5 марта.

Уникальное явление

Конференцию организовали по предложения Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Открывая мероприятие, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев напомнил, что Центробанк представил концепцию цифрового рубля в 2021 году, затем парламентарии приняли необходимые для его внедрения законы, а в августе 2023 года стартовал эксперимент по работе с ЦР. В нем участвуют двенадцать банков в одиннадцати городах, с новой формой валюты работают 36 предприятий. Они тестируют работу платформы ЦР и оплату с его помощью покупок. «Уже проведены десятки тысяч платежей, надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на полноценное применение нового инструмента», — сказал Журавлев.

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Цифровой рубль является уникальным экономическим и правовым явлением, сообщила первый зампред Комитета Совфеда по госстроительству Ирина Рукавишникова. Это тот достаточно редкий, нетипичный для правовой действительности случай, когда законодатель облек в правовую форму не уже существующие общественные отношения, а ввел в экономический оборот абсолютно новую правовую конструкцию, порождающую новые правоотношения, заметила она.

Печатный станок включать не будут

В ЦБ назвали цифровой рубль новой формой национальной валюты, дополнением к наличным и безналичным деньгам. Их будут выпускать в обращение по аналогии с обычными рублями, оператор платформы ЦР — Банк России. При этом, согласно Гражданскому кодексу, расчеты в ЦР будут относиться к категории безналичных, объяснила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Среди преимуществ ЦР для людей она назвала бесплатный, то есть без комиссий, доступ к кошельку через любой банк или мобильное приложение, а для компаний комиссия при расчетах будет в семь раз ниже, чем по пластиковым картам. В перспективе платить кошельком с ЦР можно будет даже без интернета, над этим сейчас работают специалисты. Функционал станет доступен, когда новая форма валюты выйдет в широкий оборот. Правда, на конференции не прозвучало, когда это произойдет. Пока в планах ЦБ только расширение количества участников эксперимента.

На финансовом рынке использование ЦР повышает конкуренцию, развивает расчеты в национальных валютах, создает инновационные продукты и сервисы. Преимущества для государства — цифровизация экономики и платежный суверенитет, отметила Алла Бакина.

Центробанк не будет выпускать новые цифровые рубли в дополнение к существующим деньгам, опасений о росте в связи с этим инфляции нет, заверил замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. «Влияние ЦР на денежную массу нейтрально, — сказал он. — Денег больше не станет, просто изменится структура денежной массы».

ЦБ не будет начислять процентный доход на ЦР, вклады останутся преимуществом коммерческих банков. А чтобы люди, если им понравится использовать новый вид валюты, не стали массово забирать из банков деньги, переводить со счетов в ЦБ позволят не больше 300 тысяч в месяц.

Когда закончится контроль США

В перспективе ЦР может стать новым средством трансграничных расчетов. О таких планах заявляли в Центробанке и раньше и нашли в этом вопросе поддержку парламентариев. Глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков говорил «Парламентской газете», что ЦР можно будет применять для взаиморасчетов, например, с Китаем, который практически уже протестировал цифровой юань и готов его использовать, в том числе для международных расчетов. «Если мы это запустим, то дальше и другие страны начнут активно подключаться, и контроль США над мировой финансовой системой фактически закончится», — отмечал депутат.

В ЦБ проработали несколько моделей международных расчетов: при двусторонней государства смогут взаимодействовать на цифровых платформах друг друга, а при многосторонней — на специальной надгосударственной платформе. Но пока перспективы такого взаимодействия неясны. Чтобы проводить трансграничные платежи в цифровых деньгах, нужно не только создать технологическую инфраструктуру с обеих сторон, но достигнуть соответствующего политического решения, сказала Алла Бакина. Российский финрегулятор, по ее словам, ведет переговоры с дружественными России странами. Но из двенадцати государств, с которыми налажен контакт по этим вопросам, пока ни одно не подтвердило возможность трансграничных расчетов и «не обозначило практических шагов».