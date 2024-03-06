Еврокомиссия (ЕК) планирует использовать остановку украинского транзита газа, чтобы оказывать давление на Венгрию и Словакию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Транзитное соглашение между Россией и Украиной, в рамках которого газ поступает в Венгрию, Словакию, Австрию и некоторые другие страны, истекает в конце 2024 года.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон ранее сообщила, что ЕС планирует отказаться от транзита российского газа через Украину с 2025 года. По ее словам, в Брюсселе изучают возможность использовать украинскую газотранспортную систему для хранения газа.

Собеседник ТАСС заявил, что больше всего от прекращения украинского транзита пострадают Венгрия и Словакия, получающие трубопроводный газ из РФ.

По словам дипломата, ЕК предложит двум этим странам с 2025 года перейти на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Германии или Италии.