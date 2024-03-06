Песков: Россия получает от санкций дивиденды

Санкции, введенные западными странами против России, не работают, а сама РФ получает от них определенные плюсы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые», его цитирует ТАСС.

«Мы в прошлом году развивались со скоростью больше, чем 3,6%. Это для нас очень высокие темпы развития, для нашей экономики. <...> Это говорит о том, что, собственно, санкции несут проблемы, но они не работают», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия получает от ограничений дивиденды в виде внутренней мобилизации экономики. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что в дальнейшем страна продолжит получать плюсы от сложившейся ситуации.

Он признал, что путь развития РФ не будет простым, поскольку ей предстоит пережить период изменений в глобальной политике и экономике, однако подчеркнул, что в будущем Россия останется богатой, успешной и открытой для всего мира страной.

25 февраля помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика РФ остается устойчивой на фоне санкций. В связи с этим он призвал продолжить борьбу с Москвой и указал на необходимость Вашингтону «быть неумолимым» в этом вопросе.