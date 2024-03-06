$90.34-0.8298.20-0.73
Почта

Международные резервы Украины резко сократились

В феврале международные резервы Украины уменьшились на 3,8 процента. О резком сокращении средств Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Международные резервы Украины резко сократились
© Lenta.ru

К марту 2024 года объем международных резервов Украины снизился до 37,05 миллиарда долларов. Причиной их уменьшения стало сокращение объемов внешней помощи Киеву. По словам Гетманцева, Киеву нужно 3,1 миллиарда долларов в месяц извне, однако за два месяца с начала года страна получила только 1,2 миллиарда долларов внешней помощи.

«В марте рассчитываем, как минимум, на 4,5 миллиарда евро первого транша в рамках Ukraine Facility, 0,88 миллиарда долларов вот МВФ, плюс на другое возможное финансирование от официальных кредиторов (прежде всего Всемирного банка). Следовательно есть все основания ожидать возобновления роста международных резервов и компенсации потерь с начала года», — добавил он.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что международные резервы страны за январь снизились на 4,9 процента, до отметки в 38,5 миллиарда долларов.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что королевство готово дать Киеву взаймы. Однако для этого шага есть ряд условий — деньги предоставят лишь под залог российских активов и только на том основании, что Россия согласится выплатить Украине репарации по окончании боевых действий.

Ранее в Бельгии решили создать фонд в 1,7 миллиарда евро за счет налогообложения доходов с замороженных активов РФ. На Украине собираются использовать эти средства как залог для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов. Такой механизм позволит Киеву занимать деньги без необходимости рисковать своими резервами.

Экономика
Даниил Гетманцев
Дэвид Кэмерон
Верховная Рада
Международный валютный фонд
Всемирный Банк