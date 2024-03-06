Иран конфисковал американскую нефть после иска «людей-бабочек»

Суд в Тегеране постановил конфисковать нефть с танкера Advantage Sweet, который был задержан в Иране около года назад, передает Tasnim. Основанием для изъятия груза стал коллективный иск от людей, больных буллезным эпидермолизом, поскольку из-за санкций США они не смогли получить нужные им лекарства.

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Речь идет о пациентах, которых обычно называют «люди-бабочки» — из-за данного редкого заболевания кожный покров слишком уязвим к трению или ударам, в результате чего появляются болезненные волдыри и язвы. В итоге иранцы, у которых есть эта болезнь, составили коллективный иск, потому что из-за американских ограничений поставки специальных лекарств из Швеции прекратились. Суд встал на сторону заявителей.

По данным Bloomberg, танкер Advantage Sweet, следовавший в США из Кувейта, был задержан в водах Оманского залива в апреле 2023 года. Причиной для этого, по данным Al Jazeera, стало столкновение судна с другим кораблем — в результате несколько человек упало за борт. Экипаж танкера принял решение скрыться с места происшествия и не останавливался, несмотря на сигналы береговой охраны.

Ранее сообщалось, что 27-летний певец Шервин Хаджипур из Ирана приговорен к трем годам и восьми месяцам заключения за песню Baraye. Композиция стала гимном протестов в стране. При этом за нее же в США его наградили премией «Грэмми».