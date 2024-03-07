Счетная палата поставила рекорд по возврату денег в казну

Счетная палата России (СП) в 2023 году поставила рекорд по возврату средств в бюджет за последние 10 лет. Сумма составила более 26 миллиардов рублей. Об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2023 год.

«Счетная палата (СП) в 2023 г. обеспечила наибольший за последние 10 лет возврат средств в бюджет в ходе и по итогам контрольных мероприятий — более 26 млрд рублей… сумма выявленных нарушений и недостатков — более 2,1 трлн рублей», — приводит данные отчета газета «Ведомости».

В документе и. о. председателя СП Галина Изотова подчеркнула, что в 2023 году палата стала применять возможности искусственного интеллекта, позволяющие с точностью до 90% классифицировать нарушения в некоторых областях бюджетной и финансовой системы. Всего за год было выявлено 4849 нарушений. Больше всего в бюджетном или бухгалтерском учете — 627 нарушений на сумму 1,565 триллиона рублей.

В 2023 году Счетная палата выявила нарушений более чем на 2 триллиона рублей, передает НСН. А по итогам 2022 года объем выявленных нарушений составил 885,6 миллиардов рублей.