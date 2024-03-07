Глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что его страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС после обсуждений с «заинтересованными группами и внутренними органами». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Туггар подчеркнул, что в Нигерии совещательная демократическая система.

«До принятия таких мер [до подачи заявок в организации - прим.ред.], как правило, осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами», - объяснил министр.

Туггар напомнил, что вице-президент Нигерии Кашим Шеттим участвовал в недавнем саммите БРИКС.

Глава МИД подчеркнул, что власти страны очень заинтересованы во вступлении в БРИКС и «ждут этого с нетерпением».

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В конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР). По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Все они, кроме Аргентины, стали членами организации в начале 2024 года.

Теперь БРИКС объединяет страны, на которые приходится более трети мирового ВВП и 45 процентов населения планеты.