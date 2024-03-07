Продолжение торговых отношений с Россией в условиях жесткого санкционного давления США может принести Анкаре большие неприятности, заявил в интервью газете Aydınlık заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир.

«США следят за торговлей с Россией через свою собственную систему, а MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений — прим. ред.) в Турции следит за ней. Всего 15 дней назад она внесла в черный список 7 компаний», — заявил политик.

При этом Демир назвал «бульварными» все публикации об угрозах американской стороной экспортерам Турции.

Турция резко сократила поставки в Россию

Проблема с расчетами между Россией и Турцией обострилась в январе. Стороны работают над ее решением. В качестве одного из способов предлагалось перейти на систему бартера.