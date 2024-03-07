Норвегия предложила хранить CO2 на своем шельфе

Норвегия ищет недропользователей для двух шельфовых участков Северного моря, где размещены хранилища углекислого газа (CO2). О сборе заявок для того, чтобы хранить СО2 на своем шельфе, объявило Минэнерго страны.

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Заявки принимаются до 24 апреля. Решение о розыгрыше тендера принято в связи с большим спросом промышленников. На сегодняшний день правительство выдало разрешения 11 различным компаниям на хранение 40 миллионов тонн CO2 в год.

Проект является частью масштабной программы по улавливанию и хранению углерода. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, норвежский континентальный шлейф — одно из лучших мест для этого. На дне Северного моря множество истощенных нефтяных и газовых месторождений. К началу следующего десятилетия власти скандинавской страны планируют оборудовать хранилище, рассчитанное на 50 миллионов тонн CO2.

Ранее во Франции заявили о рисках, которые создают засухи для общемировой борьбы с вредными выбросами. Экстремальная жара и долгие засушливые периоды снижают способность деревьев к поглощению углерода. В 2022 году французские леса и сельхозугодья поглотили вдвое меньше парникового газа, чем в 2015-м.