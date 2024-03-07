В России предложили провести эксперимент по маркировке презервативов

Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке медицинских изделий, в частности презервативов, медицинских масок, шприцов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, с 1 октября 2023 года обязательной маркировке уже подлежит ряд медизделий — обеззараживатели воздуха, слуховые аппараты, компьютерные томографы, кресла‑коляски.

В пресс-службе пояснили, что проведение эксперимента планируется с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.

В перечень продукции, на которую предлагается наносить маркировку, вошли инкубаторы для новорожденных, шприцы, инфузионные системы, презервативы, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, пробирки и салфетки, в том числе неодноразовые.

Оператором проекта выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Участие в эксперименте будет бесплатным: все расходы ЦРПТ возьмет на себя, поэтому роста конечной стоимости этих медизделий не произойдет, пояснил представитель оператора.

Напомним, что товарная метка — специальный знак, который подтверждает, что товар продают легально. Метка уникальна для каждого товара, по ней можно проверить, откуда товар появился и на каком этапе продажи находится. Некоторые виды товаров следует маркировать в обязательном порядке.

Метка для маркировки называется Data Matrix. У неё два варианта: печатный и цифровой.