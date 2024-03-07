Стала известна причина слабости экономики Европы
Экономика еврозоны остается слабой, так как экспорт идет на спад. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на брифинге, передает РИА Новости.
»<…> потребители продолжают сдерживать расходы, <…> а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности», — отметила она.
Глава ЕЦБ обратила внимание, что снижение инфляции и рост зарплат должны привести к увеличению доходов, простимулировать экономический рост.
По мнению Лагард, негативный эффект от недавних повышений учетной ставки ЕЦБ ослабеет, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны.
До этого стало известно, что ЕЦБ закончил 2023 год с убытком впервые за последние 19 лет. Регулятор рассчитывает снова вернуться к стабильной прибыли лишь через несколько лет.
В январе банк сохранил рекордный уровень ставки в 4,5% годовых, несмотря на прогнозы о смягчении политики.
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