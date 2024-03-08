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ТАСС: совет директоров МВФ обсудит выдачу Украине транша на сумму $880 в марте

Совет директоров МВФ обсудит выдачу Украине транша на сумму $880 уже во второй половине марта. Об этом заявила официальный представитель МВФ Джули Козак, передает ТАСС.

В МВФ рассказали о транше на сумму $880 для Украины
© globallookpress.com

Ожидается, что транш будет выделен после рассмотрения советом нового обзора экономики Украины.

23 февраля МВФ и Украина достигли рабочей договоренности о новом транше помощи. Точные сроки, в которые Украина может получить финансирование, не приводятся.

При этом, по словам представителей организации, будущее и перспективы украинской экономики на 2024 год все еще остаются неопределенными.

14 февраля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина в этом году нуждается в $42 млрд внешнего финансирования. По словам Георгиевой, Киев заслужил поддержку со стороны международного сообщества мудрой внутренней экономической политикой.

Экономика
Кристалина Георгиева
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