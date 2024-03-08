СМИ: Евросоюз готовит удар по экономике Киева

Евросоюз разрабатывает новый торговый закон, который установит правила ввоза в страны Европы «грязной» продукции. Если он будет принят, то это нанесет серьезный удар по экономике Украины после 2026 года. Об этом сообщает издание Politico.

«ЕС стремительно продвигается вперед с новым торговым законом, который истощит разрушенную военными действиями экономику Киева, если он будет полностью принят. В результате Украина получит серьезный экономический удар в 2026 году, она окажется на коленях», — говорится в материале.

Названы последствия передачи Швейцарией замороженных активов России Украине

Закон вводит налог на «грязную» продукцию, при производстве которой в атмосферу выбрасывается большое количество углерода. Согласно новым правилам, чтобы экспортеры смогли отправить товары, им надо купить лицензию.

Это будет подталкивать компании делать производство чистым. Однако это будет почти невозможно на Украине. Дело в том, что она сейчас направляет большие ресурсы на развитие военной промышленности, при производстве которой в атмосферу выбрасывается большое количество СО2. Ожидается, что закон заработает в полной мере к 2026 году.