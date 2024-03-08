СМИ: Россия  удвоила доходы в сфере энергетики

Москва практически удвоила доходы в сфере энергетики, пишет в статье для немецкого портала Business Insider обозреватель Хайлен Тань.

По его данным, в феврале 2024 года Россия получила от продажи нефти и газа 945,6 млрд рублей ($10,4 млрд) против 521,2 млрд рублей годом ранее.

Тань заметил, что доходы РФ от торговли энергоресурсами идут не только на спецоперацию, но и на социальные нужды.

По его мнению, на фоне этого, действующий президент России Владимир Путин «одержит на выборах уверенную победу над всеми тремя оппонентами».