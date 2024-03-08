Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина впервые приблизилась к $70 тыс., пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи Binance.

По данным агентства, стоимость криптовалюты находилась в ходе торгов в постоянной динамике.

Так, в 18.39 мск стоимость биткоина составляла $68,874. Вместе с тем, в течение дня цена дважды резко поднималась на короткий срок - до $69 тыс., а затем до $69,9 тыс., что стало новым максимумом.

По информации портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена криптовалюты выросла за день на 1,08%, до $68 тыс.

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Напомним, что рекордный уровень в $69 тыс. был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. Во вторник, 5 марта, стоимость криптовалюты вновь оказалась на этом уровне, однако затем откатилась.