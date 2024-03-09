Эксперты рассказали, почему рубль может продолжить курс на укрепление

В ближайшее время российская валюта может укрепиться до отметки 90, а до конца марта вырасти вплоть до 87 рублей за доллар. О том, что какие факторы могут этому способствовать, и чего ожидать от курса рубля в долгосрочной перспективе, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты финансового рынка.

По мнению инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева, рубль поддержат цены на нефть, которые продолжат расти из-за принятого недавно решения ОПЕК+ продлить дополнительные сокращения нефтедобычи на второй квартал.

Кроме того, как отмечает эксперт, компании-экспортеры будут активно продавать валюту перед выплатами налога на добавленный доход в конце марта и конце апреля, что также окажет позитивное влияние на рубль.

"По нашим оценкам, мартовский финальный платеж за 2023 год составит больше 500 млрд руб. В апреле авансовый платеж за первый квартал превысит 400 млрд руб. Это дополнительно к ежемесячным объемам налога на добычу полезных ископаемых в размере около 700 млрд руб.", - говорит Михеев.

Инвестиционный стратег также считает, что укреплению рубля будет способствовать высокая ключевая ставка, которая повлияет на сокращение потребления и, следовательно, импорта, а также приведет к удорожанию займов в рублях с целью покупки валюты.

"Продолжают поддерживать рубль и операции с валютой со стороны ЦБ РФ. Ежедневный объем продаж валюты в период с 7 марта по 4 апреля 2024 года составит 7,1 млрд руб. Наконец, правительство РФ предложило продлить действие указа об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года - это позитивный фактор для рубля", - отмечает в беседе с "РГ" Михеев.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, в свою очередь, настроен более скептически. Он считает, что в текущих условиях недостаточно фундаментальных факторов, которые могли бы поспособствовать существенному укреплению рубля и уходу доллара ниже 90 руб. и закрепления его в диапазоне 85 - 90 руб.

"Скорее всего, в ближайшие недели американская валюта будет тяготеть к удержанию позиций в диапазоне 90 - 95 руб. на фоне определенного баланса спроса и предложения. Выход же под нижнюю границу данного коридора может активизировать покупки в долларе, что приедет к возвращению к отметкам выше 90 руб.", - объясняет он.

Поводом же для закрепления ниже данного уровня, по мнению аналитика, может стать существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей. Так, выход нефти в диапазон 90 - 100 долл. за баррель мог бы поспособствовать укреплению рубля.

"Однако и здесь мы наблюдаем некоторый паритет между спросом и предложением и консолидацию рынка в середине диапазона 80 - 85 долл. за баррель по нефти марки Brent. В результате, стабилизация рубля на текущих уровнях в ближайшее время выглядит логичной", - констатирует Зварич.

В более долгосрочной перспективе аналитик видит риски усиления давления на рубль за счет роста спроса на импорт и, соответственно, на иностранную валюту, что на горизонте полугода может вывести доллар выше 95 руб.

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев рассказал "Российской газете", что факторы за укрепление и ослабление рубля остаются сбалансированными. Он отметил, что курс рубля уже четыре месяца остается стабильным в диапазоне 88-93 руб. за долл. Введение с середины октября обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров стабилизировало рубль, сказал Васильев.