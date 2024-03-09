Итальянский нефтяной гигант нашел крупное месторождение у берегов Африки

Крупное месторождение нефти открыто на шельфе Кот-д'Ивуара в Гвинейском заливе. О планах разработки пока не сообщается, передает агентство деловых новостей Ecofin.

Итальянский нефтяной гигант ENI объявил о втором «значительном» открытии месторождения нефти и газа у побережья Кот-д'Ивуара. ENI ведет здесь разведку полезных ископаемых в партнерстве с ивуарийской компанией PETROCI.

По первоначальным оценкам, скважина глубиной более 7 километров содержит от 1 до 1,5 миллиарда баррелей нефти.

Это новое открытие последовало за открытием месторождения «Балейн» в сентябре 2021 года. Его запасы оцениваются от 1,5 до 2 миллиардов баррелей нефти и от 1,8 до 2,4 триллиона кубических футов попутного газа.

По последней информации, на месторождении «Балейн» уже добывают до 22 тысяч баррелей нефти в сутки.

Группа ENI присутствует в Кот-д'Ивуаре с 1960-х годов, в стране работает ее компания Agip. Итальянцы владеют долями в нескольких перспективных морских проектах. Эксперты считают, что в 2027 году Кот-д'Ивуар войдет в десятку крупнейших африканских стран-производителей нефти.