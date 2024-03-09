В США смогли избежать шатдауна

Президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном финансировании, что позволило в очередной раз избежать приостановки работы федерального правительства — шатдауна, сообщает пресс-служба Белого дома. Он должен был частично наступить 1 марта.

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Законопроект предусматривает частичное финансирование ведомств на сумму более $460 млрд. В среду в поддержку инициативы проголосовала палата представителей, а в пятницу — сенат Конгресса США.

Инициатива продлевает временные лимиты финансирования до 8 и 22 марта в зависимости от ведомств. Это даст законодателям возможность завершить работу над формированием полноценного годового бюджета.

В январе конгрессменам удалось избежать шатдауна в США в третий раз. Благодаря законопроекту финансирование программ в различных отраслях продлили до 1 марта. Конгрессу приходится принимать подобные мелкие инициативы из-за продолжающихся споров относительно постоянного бюджета. Значительные расхождения во взглядах между демократами и республиканцами не позволяют согласовать единую сумму. Так, наиболее радикальные представители Республиканской партии настаивают на снижении бюджета до $1,47 трлн.

До этого Белый дом уведомил ряд правительственных ведомств США о необходимости подготовиться к возможному шатдауну. Ответственным лицам поручили придумать планы действий в случае прекращения государственного финансирования. Речь идет именно о сотрудниках некоторых правительственных учреждений.