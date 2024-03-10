Производство вина в Европе за шесть лет упало до минимума

Производство вина в Европе в прошлом году сократилось почти на семь процентов и составило минимальное за шесть последних лет количество - 15,7 миллиарда литров, подсчитали аналитики РИА Новости, основываясь на данных Международной организации виноградарства и виноделия.

Отмечается, что в России - одной из немногих стран - выпуск вина, наоборот, вырос до максимума, если считать с 2016 года.

В 2022-м в Европе произвели 16,9 миллиарда литров, а с сокращением производства столкнулись 13 стран континента.

Лучше всего дела идут во Франции, которая в прошлом году потеснила Италию. И если в первой производство сократилось лишь на десятую долю процента - до 4,6 миллиарда литров, то в последней оно рухнуло на 12 процентов - до 4,4 миллиарда литров. На третьем месте Испания, сократившая производство на 14 процентов - до 3,1 миллиарда литров.

Самое серьезное сокращение производства допустили в Греции - 45 процентов, выпустив лишь 114 миллионов литров. В Молдавии оно упало на 10 процентов - до 126 миллионов. Сократили свои показатели Австрия (-7%), Болгария (-1%), Кипр (-10%), Люксембург (-19%) и Мальта (-31%).

Румыния, Венгрия, Германия, Португалия, Словении и Швейцария, напротив, нарастили производство.

Что касается российских виноделов, то в 2023 году они также увеличили количество произведенного вина на 0,2 процента - до 490 миллионов литров. Пока, правда, отметка 2016 года не достигнута. Напомним, что тогда Россия произвела 517 миллионов литров и вышла на шестое место среди виноделов региона.