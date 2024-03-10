Россияне стали массово избавляться от долларов и евро

В феврале россияне чаще продавали наличные доллары и евро, чем покупали, следует из исследования банка «Русский стандарт», которое есть в распоряжении ТАСС. При этом в безналичном обмене лидером по количеству операций оказалась покупка иностранной валюты.

Согласно статистике, общее число продаж наличных долларов в феврале оказалось на 79% больше, чем покупок. В случае с европейской валютой — на 87%. В то же время безналичные доллары в прошлом месяце покупали чаще, чем продавали. Число таких онлайн-покупок превысило продажи на 38%. С евро сложилась аналогичная ситуация — покупок на 50% больше.

В банке отметили, что средний чек одной операции по обмену валюты с долларами составил $1317, с евро — €542. Кроме того, исследование показало, что россияне отдают предпочтение американской валюте, выбирая между долларами и евро при валютообмене. Так, число соответствующих операций с долларами оказалось в три раза больше, чем с евро.

Ранее адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов предупредил, что за вкладами с высокими ставками, которые активно рекламируют российские банки, могут скрываться не самые выгодные предложения. По его словам, многие инвестиционные продукты обладают сомнительной и рисковой доходностью.