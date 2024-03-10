На Украине нашли применение существующим газопроводам

Украина намеревается использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу, заявил министр энергетики республики Герман Галущенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава ведомства напомнил, что водородная стратегия Европы предполагает импорт более 10 млн тонн в год к 2030 году. По его оценке, Украина могла бы производить от 3,5 до 5 млн тонн ежегодно.

«Самый главный вопрос — как газопроводы могут быть в будущем использованы для экспорта водорода», — пояснил Галущенко.

Министр уточнил, что промышленные площадки для производства водорода могут быть построены на землях, ставших непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.