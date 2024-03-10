Спрос на перевозки по ж/д дорогам РФ вырос после атак в Красном море

Спрос на перевозки грузов из Азии в Европу по российским железным дорогам вырос после атак хуситов на суда в Красном море.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на логистические компании и железнодорожных операторов.

Германская транспортно-логистическая фирма DHL сообщает, что запросы на перевозку товаров по железнодорожному коридору России «выросли примерно на 40% с тех пор, как в декабре контейнеровозы стали перенаправлять по более длинному маршруту» вокруг мыса Доброй Надежды.

По данным RailGate Europe, спрос вырос на 25—35%.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на сухогруз в Аденском заливе погибли три члена экипажа, ещё четыре получили ранения.