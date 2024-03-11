На Украине приготовились к снижению рейтинга страны до преддефолтного

Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's понизят рейтинг Украины так же, как это сделало агентство S&P Global Ratings. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

9 марта S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC до CC, прогноз негативный.

"По шкале агентства S&P рейтинг понижен до категории "дефолт эмитента еще не состоялся, но почти неотвратим", - написал Гетманцев в Telegram-канале. - Минфин Украины готовится к продолжению реструктуризации коммерческого внешнего госдолга, переговоры должны быть завершены до августа. По критериям рейтинговых агентств операции реструктуризации подпадают под соглашения по обмену проблемного долга, поэтому к ним применяется определение дефолта".

Гетманцев отметил, что накануне переговоров рейтинговые агентства начнут снижать суверенный кредитный рейтинг Украины и рейтинги в иностранной валюте до последнего, преддефолтного уровня, первым это сделал S&P.

"В ближайшее время за ним последуют другие агентства - Fitch, Moody's", - сообщил парламентарий.

По его словам, такая же ситуация была и в 2022 году, когда состоялась первая реструктуризация внешнего коммерческого госдолга.

"После завершения процедуры обмена и вступления в силу новых условий по реструктуризированным выпускам можно ожидать определенного повышения суверенного кредитного рейтинга Украины и рейтинга в иностранной валюте, это базовый сценарий", - отметил он, выразив надежду на то, что и новая реструктуризация пройдет успешно, хотя "говорить о ее условиях пока рано".

Что касается рейтингов, категория CCC означает "высокую на данный момент подверженность рискам", когда финансовые обязательства "могут быть выполнены только при наличии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры". К рейтингам категорий от AА до CCC может добавляться знак "плюс" или "минус" для обозначения относительных различий в уровне кредитоспособности в пределах основных рейтинговых категорий.