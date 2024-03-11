В Economist заявили, что в России так и не наступил финансовый крах

Автор британского журнала Economist заявил, что прогнозы о финансовом крахе российской экономики так и не оправдались.

По мнению автора издания, предсказанный в 2022 году экономический крах в России так и не наступил. Как отмечается в статье, на это сильно повлиял принятый в России закон об обязательной продаже валютной выручки от экспортеров. Помимо этого, автор также считает, что российская экономика движется к «мягкой посадке» — замедлении инфляции при сохранении экономической устойчивости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте реальных зарплат за 6 лет.