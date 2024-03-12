В Госдуме согласовали новые размеры ущерба по экономическим преступлениям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об индексации крупного и особо крупного размеров ущерба по ряду экономических составов преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Зампред комитета Ирина Панькина, которую цитирует «Парламентская газета», пояснила, что документ направлен на гуманизацию уголовного наказания в сфере экономической деятельности.

По ее словам, документ предлагает увеличить размер ущерба в 5 и 7 частях статьи 159 «мошенничество». Если значительный ущерб в первом чтении в действующей норме составлял 10 тысяч рублей, то сейчас ко второму чтению предлагается установить — не менее 250 тысяч.

В конце февраля правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающие повышение на 25% порогов крупного и особо крупного ущерба по ряду налоговых статей.

8 марта стало известно, что Минтруд предложил учитывать исполнение квоты работодателем при трудоустройстве работников с нарушениями здоровья в зависимости от группы инвалидности.

27 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физических лиц.