Прогнозы ОПЕК и МЭА по росту спроса на нефть рекордно разошлись

Расхождение прогнозов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) по росту спроса на нефть в 2024 году оказалось на максимальном с 2008 года уровне. Это следует из исследования, проведенного агентством Reuters.

Так, Reuters напоминает, что в февральском отчете о состоянии мирового рынка нефти МЭА спрогнозировало рост спроса в 2024 году на 1,22 млн баррелей в сутки (б/с), а ОПЕК в аналогичном отчете - на 2,25 млн б/с. Разница между прогнозами составила около 1% мирового спроса на нефть, отмечает Reuters.

Агентство проанализировало прогнозы по росту спроса на нефть из ежемесячных докладов МЭА и ОПЕК с 2008 года. Выбор периода для анализа объясняется Reuters тем, что эти годы отличались "экстремальной волатильностью", начиная от финансового кризиса в 2008 году и заканчивая пандемией 2020 года с последующим восстановлением спроса. Как следует из анализа Reuters всех отчетов за 16 лет, расхождение в прогнозе по росту спроса на нефть в 1,03 млн б/с в феврале 2024 года стало самым большим за выбранный период.

Reuters также опросила 26 аналитиков, которые сделали свои прогнозы по росту спроса на нефть. Большинство из них поддерживают точку зрения МЭА и видят рост показателя в 2024 году в среднем на 1,5 млн б/с, подчеркивает агентство.

При этом большая часть опрошенных аналитиков считают, что спрос на нефть не сможет достичь пика в 2030 году, как это прогнозирует МЭА. Таким образом, как отмечает Reuters, аналитики поддерживают точку зрения ОПЕК, которая не ожидает достижения пика спроса на нефть в своем самом долгосрочном прогнозе с горизонтом до 2045 года.