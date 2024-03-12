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Назван нарушитель соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Исполнение соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти застопорилось, потому что Ирак, являющийся одним из крупнейших экспортеров, значительно выходит за рамки своей квоты. Об этом со ссылкой на доклад группы пишет Bloomberg.

Назван нарушитель соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
© Lenta.ru

В феврале Багдад сократил добычу всего на 14 тысяч баррелей в сутки, до 4,2 миллиона баррелей, что на 200 тысяч баррелей больше нормы. При этом крупные партнеры по объединению, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Алжир своих обязательств придерживаются.

Власти Ирака утверждают, что компенсируют текущее превышения в будущем, но такие обещания раздаются уже давно, а исполнять их страна, пытающаяся восстановить экономику, не спешит. На этом фоне и более мелкие производители демонстрируют недостаток дисциплины.

При этом Россия, присоединившаяся к соглашению, также обещает расширить ограничения, но пока что последние данные показывают, что экспорт нефти вырос до максимума с начала года.

Также в докладе приводится прогноз, что потребление нефти в текущем году вырастет на 2,25 миллиона барреля в сутки. Такая оценка удивила экспертов, потому что даже Саудовская Аравия не ожидала увеличения больше, чем на 1,5 миллиона.

В свою очередь Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста на 1,22 миллиона баррелей в сутки, такой разрыв в прогнозах ОПЕК и МЭА стал максимальным за последние 16 лет.

Экономика
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