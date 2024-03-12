В Венгрии назвали сроки начала строительства АЭС «Пакш-2»

Первый бетон в фундамент атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2», в строительстве которой примет участие российская госкорпорация «Росатом», можно будет залить до конца 2024 года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Министр уточнил, что в эти же сроки будут завершены работы по укреплению почвы в котловане под пятым и шестым энергоблоками электростанции.

«И тогда мы сможем залить первый бетон», — заявил Сийярто в ходе пресс-конференции после встречи с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Глава МИД Венгрии также добавил, что заливку бетона в фундамент следует считать «краеугольным камнем» в процессе сооружения АЭС. В свою очередь, строительство корпуса реактора для пятого энергоблока станции в Пакше начнется в апреле, заключил Сийярто.

В настоящее время в Венгрии действует единственная в стране атомная электростанция «Пакш». Станция была построена еще по советскому проекту с реакторами типа ВВЭР-440. В начале декабря 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку еще двух реакторов для пятого и шестого энергоблоков станции. В них будут установлены реакторы типа ВВЭР-1200 поколения III+. Стоимость проекта, по данным РИА Новости, оценивается в 12,5 миллиарда долларов.

В августе 2023 года Россия и Венгрия подписали документы для начала строительства атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2». В церемонии приняли участие вице-президент АО «АСЭ», директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен и гендиректор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли. В Венгрии тогда заявили, что подписание соглашения «дает зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования».