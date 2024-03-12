Минфин изучает возможность обмена замороженных активов на СПБ Бирже

Минфин России рассматривает возможность расширения механизма обмена заблокированных из-за санкций иностранных активов и включения в него бумаг, замороженных на Санкт-Петербургской бирже. Об этом заявил журналистам в кулуарах форума Промсвязьбанка «Просто капитал» заместитель министра финансов Иван Чебесков, передаетТАСС.

«Конечно, справедливо, чтобы и те акции, которые были заблокированы на СПБ Бирже, тоже попали в механизм обмена заблокированных активов», — отметил Чебесков

По его словам, пока сложно прогнозировать сроки расширения механизма.

«Надо посмотреть, как он заработает на практике, а потом уже делать предложения по расширению, двигаться поэтапно. Мы готовы предлагать расширение механизма», — подчеркнул замминистра.

До этого Банк России сообщал, что ценные бумаги, замороженные на СПБ Бирже из-за санкций против нее, не подпадут под процедуру выкупа у россиян. В свою очередь, депозитарий биржи СПБ Банк заявил, что прорабатывает вопрос включения этих бумаг в механизм обмена.

Указ об обмене иностранных активов был подписан президентом Владимиром Путиным в начале ноября.