В России оценили вероятность снижения ставки в ближайшие месяцы

Ключевая ставка в России по итогам 2024 года не опустится ниже 11 процентов. Так вероятность смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в ближайшие месяцы оценил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, инфляционные ожидания бизнеса и населения составляют 9,5-12 процентов годовых. Это в два-три раза выше целевого показателя Центробанка по годовой инфляции, поэтому ожидать снижения ключевой ставки не стоит.

Банк России может перейти к плавному смягчению денежно-кредитной политики только при сохранении устойчивого снижения темпов инфляции. Произойти это может во второй половине 2024 года, но значительного снижения показателя ждать не стоит, добавил Рясков.

По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, регулятор начнет снижать ставку уже в апреле. К концу года ключевой показатель может снизиться на 3-4 процента, до 12-13 процентов декабре. Однако оптимальным было бы снижение ставки до 8-10 процентов, добавил аналитик.

В феврале Центробанк прервал цикл ужесточения ДКП, начавшийся в июле 2023 года. Ключевую ставку сохранили на уровне 16 процентов годовых. По итогам заседания совета директоров пришли к выводу, что текущий уровень ставки снизил инфляционные ожидания и замедлил рост цен. Однако высокий спрос и дефицит трудовых ресурсов, не позволяющий расширять выпуск товаров и услуг, не дает снижать ставку.