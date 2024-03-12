Россия предложила G20 заявить об отказе от использования экономики как оружия

Группа двадцати (G20) в рамках своего мандата могла бы однозначно заявить об отказе от использования экономики в качестве оружия. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков в ходе неформального заседания Генеральной Ассамблеи ООН - брифинга шерпы Бразилии в G20.

"Сложно отрицать, что геополитическое напряжение негативно сказывается на перспективах экономического роста и даже углубляет фрагментацию мировой экономики. Оставаясь в рамках своего мандата, Группа двадцати могла бы четко заявить об отказе от использования экономики как оружия и войны как инвестиции, - сказал Чумаков. - Важно подтвердить, что глобальные банки и фонды должны финансировать не милитаристские цели и агрессивные режимы, а нуждающиеся страны в интересах устойчивого развития. Это стало бы вкладом "двадцатки" в экономическую безопасность, то есть обеспечение материальных условий для поиска путей урегулирования конфликтов через инклюзивную дипломатию. Помимо этого российский дипломат отметил, что G20 "должна добиваться от МВФ и Всемирного банка учета интересов развивающихся экономик и перераспределения квот, вести дело к пересмотру условий для государств, испытывающих трудности", что в первую очередь касается стран Африки и Аргентины, чтобы "высвободить ресурсы для развития инфраструктуры на их территории". "Позвольте заверить в нашей готовности потрудиться для выхода на значимые результаты на Саммите лидеров "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября", - резюмировал Чумаков.