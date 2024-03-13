На Западе заявили об угрозе глобального финансового кризиса со стороны РФ

Действия Москвы в ответ на присвоение европейским союзом замороженных активов Центробанка России могут привести к банкротству ключевого депозитария ценных бумаг Европы — бельгийской Euroclear, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

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Это может вызвать глобальный финансовый кризис, считает анонимный европейский чиновник, работающий с проблемой экспроприации российских активов. По его словам, банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность Евросоюза, а затем и всего мира. На этом фоне Европа не сможет воспользоваться большей частью суверенных активов России для помощи Украине, если решение об их конфискации будет принято.

Эти средства должны будут храниться на балансе Euroclear для создания «финансового буфера», который поможет структуре продержаться в случае ответных мер со стороны российских властей.