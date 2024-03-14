Лавров: БРИКС продолжает работу по переходу на нацвалюты

Объединение БРИКС продолжает вести работу по переходу на национальные валюты и по созданию платежных систем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

По словам министра, в конце февраля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил ему свой прошлогодний план - "обязательно развивать альтернативные методы платежей через БРИКС".

"В Сан-Паулу на позапрошлой неделе встречались министры финансов и главы центральных банков. Этими вещами предметно занимаются. По возвращении министр финансов России Антон Силуанов рассказывал, что эта работа идет. В том числе и в направлении перехода на национальные валюты и создания альтернативных многосторонних платежных систем", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что подвижки на этих направлениях "идут постепенно, не одним резким движением".