ЕС столкнулся с проблемами при передаче Украине прибыли от активов России

Власти Евросоюза (ЕС) не смогут передать Киеву доходы от заблокированных в западных странах активов России на сумму в 5,2 миллиарда евро до завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника при ЕС.

Собеседник агентства уточнил, что получить доступ к накопленным с конца февраля 2022-го по февраль 2023 года доходам от заблокированных на Западе российских активов «задним числом» будет очень сложно. Поскольку ЕС «решил выяснить правовое положение этих средств только 12 февраля, накопленные доходы не будут переданы Киеву вплоть до окончательного урегулирования» военного конфликта.

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Только после этого можно будет рассчитывать на передачу этих доходов Украине, добавил европейский чиновник.

«Придется подождать до окончательного расчета по окончании конфликта», — заключил собеседник.

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) предложили направить прибыль от замороженных на Западе российских активов на поддержку оборонной отрасли Украине. Речь, в частности, шла о возможности направить эти денежные средства на финансирование закупок оружия для Киева. За счет этого в ЕС хотят укрепить двусторонние связи с Украиной.