Основатель ICE: Британия лишилась инвестиционной привлекательности

Основатель биржевого оператора Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречер заявил, что Великобритания потеряла роль важного торгового центра из-за Brexit. Об этом пишет Financial Times.

По итогам референдума, прошедшего в июне 2016 года, большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза. Великобритания официально покинула ЕС 31 января 2020 года.

Спречер считает, что выход Лондона из состава ЕС и из единого рынка Евросоюза затруднил инвестиции в Великобританию. По его словам, инвесторы все еще пытаются понять, как выглядит Британия после Brexit с точки зрения регулирования.

Спречер отметил, что исторически Британия была глобальным торговым центром, и Лондон традиционно рассматривали в качестве «точки доступа в Европу». Он отметил, что сам теперь рассматривает Великобританию как «иностранное государство», а инвестиции легче делать в США.

Как отмечает Financial Times, новые комментарии Спречера резко контрастируют с его позицией сразу после решения Лондона о выходе из ЕС. В 2017 году он призывал Британию «проявить немного развязности» и заявил, что она может стать юрисдикцией с низкими налогами, избегая при этом жесткого регулирования со стороны Брюсселя.

FT подчеркивает, что Британия сыграла центральную роль в развитии ICE, группы с оборотом в 78 миллиардов долларов, которая в первые дни своего существования купила лондонскую Международную нефтяную биржу. За последние годы компания со штаб-квартирой в Атланте превратилась в обширный бизнес и в крупного игрока на ипотечном рынке США.