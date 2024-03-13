Власти Гагаузии обсуждают с РФ прямые поставки газа по сниженным ценам
Глава Гагаузии Евгения Гуцул попросила российскую сторону осуществлять прямые поставки газа региону в составе Молдавии по сниженной цене. Об этом она заявила журналистам, передает РИА Новости.
По словам Гуцул, сделка, заключенная с турецкими предпринимателями, была сорвана нынешним руководством Молдавии.
«Поэтому я обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать газ от "Газпрома" по льготному тарифу. С их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе», - подчеркнула глава Гагаузии.
Кроме того, по ее словам, по итогам переговоров Россия готова открыть свой рынок для производителей из автономии.
В начале марта Гуцул прибыла в РФ с рабочим визитом. Ей удалось провести встречи с властями страны, в частности с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Также она стала участником Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. В ходе мероприятия глава Гагаузии провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве.
Она также сообщила о проведении с президентом РФ Владимиром Путиным переговоров на полях Всемирного фестиваля молодежи. По словам Гуцул, стороны обсудили политическую ситуацию в Молдавии.