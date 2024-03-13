Власти Гагаузской автономии прорабатывают с властями России вопрос открытия счетов в платежной системе "Мир", чтобы жители автономии могли получать социальные и другие выплаты. Об этом заявила на брифинге глава автономии Евгения Гуцул.

Она отметила, что в настоящее время финансовые операции с Россией, а также спонсорская помощь для жителей автономии блокируются правительством Молдавии.