Силуанов рассказал о планируемых поступлениях в бюджет от приватизации

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о планируемых поступлениях в бюджет в 2024 году от приватизации государственного имущества.

Как он отметил, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества, соответствующие сделки в этом году должны принести не менее 100 млрд рублей.

«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть больше 1 млрд [рублей]. Мы считаем, что должна быть цифра скорректирована — не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать поток от сделок с приватизацией», — цитирует его ТАСС.

Ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче в собственность России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).