Из-за блокировки российских активов европейскими странами экономика еврозоны значительно пострадала, заявил обозреватель РИА Новости.

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Эксперт указывает на отток инвестиций из еврозоны и уменьшение использования евро в качестве резервной валюты. В публикации говорится о сокращении инвестиций в регион на 1,5% в 2022 году и об активном их падении в 2023-м.

По словам обозревателя, показатели крупнейших европейских экономик демонстрируют ухудшение. При этом, как отмечается, сама еврозона в скором времени может столкнуться с рецессией из-за отсутствия у стран возможности финансировать некоторые отрасли экономики, в частности аграрный сектор.

Как сообщается, многие политики и аналитики обеспокоены из-за дальнейших шагов в отношении активов России. Авторы материала напоминают о том, что Европейский банк прогнозирует репутационные риски для евро. В этой связи он выступает за поиск других способов оказания помощи украинской стороне, говорится в статье.

Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл рассказал о возможном введении санкций против агропродукции из России.