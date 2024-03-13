В Финляндии заявили, что Запад ошибся с санкциями против РФ

Антироссийские санкции западных стран показали свою неэффективность. Об этом заявил президент одной из крупнейших банковских групп Финляндии OP Тимо Ритакаллио. Российская газета

"Я думаю, что европейские экономисты и политики ошибались в отношении санкций. Санкции не поставят Россию на колени. Только четверть стран мира осуждают действия России на Украине. Так что это хорошая иллюстрация того, в каком мире мы живем. Например, есть спрос на российскую нефть", - приводит слова Ритакаллио газета Helsingin Sanomat. ТАСС

По данным издания, с февраля 2022 года в Финляндии выросли потребительские цены и процентные ставки. Ритакаллио отметил, что финнам следует готовиться к тому, что процентные ставки будут держаться на уровне 3%. Газета.Ru