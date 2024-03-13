Финляндия пытается помешать экспорту российской древесины в Японию

В Финляндии считают, что Японии следует отказаться от импорта лесной продукции из России. Страна попросила Евросоюз попытаться убедить японскую сторону о необходимости это сделать, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на заявление Ассоциации лесопильной промышленности Финляндии.

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По словам главы ассоциации, рестрикций против РФ недостаточно. Он указал на необходимость заставить Японию не прибегать к импорту пиломатериалов и клееного бруса.

В минувшем году России удалось сохранить существенную долю рынка лесопродукции в Японии – она составила 15%. Страна занимает третью строчку по объемам производства пиломатериалов в мире. Ее опережают лишь США и Канада.

В 2023 году экспорт лесной продукции из Финляндии в Японию сократился в два раза по сравнению с 2022 годом - с 600 миллионов евро до 300 миллионов.

Ранее президент одной из крупнейших банковских групп Финляндии — OP — Тимо Ритакаллио заявил Helsingin Sanomat, что ограничения западных стран, введенные против России, оказались неэффективны.