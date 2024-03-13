Минфин разместил облигации на 49 миллиардов рублей

Минфин России на аукционе разместил выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 48,969 миллиарда рублей, сообщается в соцсетях ведомства.

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Ведомство разместило ОФЗ-ПД выпуска № 26243 с погашением 19 мая 2038 года. Спрос на аукционе достиг 40,89 миллиарда рублей. Средневзвешенная цена размещения выпуска составила 80,85 процента от номинала. Доходность по cредневзвешенной цене — 13,15 процента годовых.

Как писала «Парламентская газета», в декабре 2023 года Минфин исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям. Согласно указу Владимира Путина, платежный агент по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» получил 36,2 миллиарда рублей, что является эквивалентом 394,2 миллиона американских долларов. Эти средства предназначались для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов России со сроком погашения в 2027, 2028 и 2047 году.