В России могут полностью отказаться от бумажных чеков

В кабмине начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, Минприроды России предложило выработать комплексный подход для реализации идеи и поэтапно заменить бумажные чеки электронными.

«Пока речи о принятии окончательного решения не идёт, министерство планирует провести консультации с бизнесом», — заявили в ведомстве.

Ранее старший юрисконсульт компании «Мой семейный юрист» Дмитрий Смаковский рассказал, что большую часть своих документов россияне могут использовать в электронном виде. Однако некоторые из них стоит хранить в оригинале.