В феврале 2024 года Индия, считающаяся вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая, снизила ввоз сырья из РФ на 420 тысяч баррелей в сутки в сравнении с январским показателем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая ужесточение контроля западных стран за соблюдением антироссийских энергетических санкций. На этом фоне, как утверждают в МЭА, индийские импортеры охладели к закупкам сырья из РФ, опасаясь риска попасть под вторичные санкции.

С учетом снижения интереса покупателей из азиатской страны среднесуточные поставки российской нефти упали до 4,75 миллиона баррелей в сутки по итогам последнего зимнего месяца. При этом в декабре 2023 года показатель находился на пиковом уровне в пять миллионов баррелей в день. Таким образом, за два месяца экспорт сырья из России сократился на 250 тысяч баррелей в сутки, резюмировали аналитики.

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Ранее в МЭА сообщили о падении экспортных доходов России от продажи нефти. По итогам февраля они сократились на 0,95 процента в сравнении с январем и упали до уровня в 15,69 миллиарда долларов. Незначительная разница, как уточнили в агентстве, была обусловлена «более высокими экспортными ценами на сырье».